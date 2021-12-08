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19:04 08.12.2021

Маулен Ашимбаев вручил кызылординцам госнаграды

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области
Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению президента страны посетил Кызылординскую область, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Он отметил, что за прошедшие годы Казахстан стал полноправным и влиятельным членом международного сообщества. Благодаря решениям Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна построила совершенно новый город в центре страны – Нур-Султан.

Возведение столицы оказало мультипликативный эффект на всю экономику страны и развитие регионов. Интенсивно развивалась все эти годы и Кызылординская область, которая сейчас стала важным индустриальным и аграрным регионом, подчеркнул Маулен Ашимбаев. Председатель Сената обратил внимание и на вопрос решения проблематики Аральского моря.

Только после обретения Независимости проблеме Арала стало придаваться большое значение. По предложению Елбасы был инициирован масштабный проект «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Благодаря этому в Северном Арале удалось поднять уровень воды и восстановить многие биологические виды.Председатель Сената Маулен Ашимбаев

Под руководством Касым-Жомарта Токаева в Казахстане начался новый этап политических, социальных и экономических реформ, подчеркнул спикер Сената.

открытие

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Он также отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию регионов. В октябре текущего года были утверждены 10 национальных проектов. В их числе и специальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

В течение пяти лет на реализацию национального проекта по развитию регионов будут выделены значительные финансовые средства. Ставится задача усиления «внутренней связанности» страны. Для развития внутренней транспортной сети будут построены и реконструированы дороги республиканского и местного значений. Это, безусловно, еще больше повысит транспортно-логистический потенциал Кызылординской области.Маулен Ашимбаев

В ходе торжественного мероприятия Председатель Сената от имени Президента страны, вручил государственные награды кызылординцам, внесшим особый вклад в развитие страны и региона.

Маулен Ашимбаев

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Также в рамках рабочего визита Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии запуска завода по производству и переработке листового стекла в городе Кызылорде. По словам акима области Гульшары Абдыкаликовой, это предприятие, запущенное в преддверии 30-летнего юбилея Независимости, имеет большое значение для региона и должно оказать положительный эффект на экономику региона.

При производстве стекла здесь будет использовано 90% местного сырья. Основным компонентом, составляющим 80% стоимости стекла, является кальцинированная сода. Поэтому главным поставщиком предприятия станет содовый завод, который будет построен в Арале. При выходе стекольного завода на полную мощность будет создано 226 новых рабочих мест, на вспомогательных производствах будет задействовано около 300 постоянных рабочих мест, приоритет в первую очередь мы отдадим местным специалистам.Гульшара Абдыкаликова

Кроме того, Маулен Ашимбаев и Гульшара Абдыкаликова приняли участие в церемонии вручения ключей от 50-квартирного жилого дома, построенного в рамках госпрограммы «Нұрлы жер», и открытии спортивно-оздоровительного комплекса.

новоселье

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Тридцатилетие Независимости – важная веха в истории нашего государства. Казахстан к этой знаменательной дате подошел с большими достижениями. Теперь перед нами стоят новые задачи, при этом важно ценить то, что мы уже имеем, и приумножать достижения. Мы должны прилагать все усилия для сохранения, защиты и укрепления нашей Независимости. Для этого важно сохранить стабильность и единство народа, а также активно трудиться во благо страны.Маулен Ашимбаев

мероприятие

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Анастасия Московчук
30 лет Независимости Казахстана Абдыкаликова Гульшара Ашимбаев Маулен Казахстан Кызылординская область
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