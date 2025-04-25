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Общество

Маулен Ашимбаев посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Казахстане

Спикер сената посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 19:15 Фото: пресс-служба Сената РК
25 апреля председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Спикер Палаты выразил соболезнования Апостольскому Нунцию Джорджу Джорджу Панамтхундилу и всем католикам в связи с кончиной Папы Римского Франциска, передает пресс-служба Сената.

Фото: пресс-служба Сената РК

Маулен Ашимбаев оставил запись в книге соболезнований, отметив, что понтифик внес значительный вклад в продвижение принципов справедливости, милосердия, укрепления диалога между религиями и культурами.

21 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Тело Папы Римского выставили для публичного прощания на три дня.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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