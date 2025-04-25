Маулен Ашимбаев посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Казахстане

25 апреля председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева посетил Апостольскую нунциатуру Святого Престола в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Спикер Палаты выразил соболезнования Апостольскому Нунцию Джорджу Джорджу Панамтхундилу и всем католикам в связи с кончиной Папы Римского Франциска, передает пресс-служба Сената.

Фото: пресс-служба Сената РК

Маулен Ашимбаев оставил запись в книге соболезнований, отметив, что понтифик внес значительный вклад в продвижение принципов справедливости, милосердия, укрепления диалога между религиями и культурами.

21 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Тело Папы Римского выставили для публичного прощания на три дня.