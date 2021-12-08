Часто выключать компьютеры вредно – эксперт

Каждый запуск компьютера – это «всплеск» мощности, который влияет на срок службы компонентов. Руководитель направления ПК и моноблоков Acer в России Иван Пудонин

Эксперт рассказал gazeta.ru, что лучше всего минимизировать количество запусков.

Отмечается, что при редком использовании компьютера девайс стоит отключать. Это связано с тем, что работающее устройство потребляет электроэнергию и тратит свой ресурс.

Также рекомендуется не выключать компьютер, если вы пользуетесь им на протяжении всего дня.

По мнению Пудонина, необходимо выключать девайсы, которые имеют HDD-накопитель. Это связано с тем, что в жестких дисках есть движущиеся части, холостая работа которых негативно сказывается на их ресурсе. Однако современным SSD-дискам такая проблема не страшна, подытожил специалист.