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Вредно ли спать ночью с включенным кондиционером

Кондиционер, опасность, сон , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 19:07 Фото: pixabay
Спать с включенным кондиционером вполне безопасно, если соблюдать несколько простых правил, заявила руководитель товарного направления группы компаний "АЯК" Наталья Соколова, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, опасения заболеть ночью из-за работы кондиционера возникают у многих в летний сезон, однако риски минимальны при правильном использовании устройства.

"Главное – избегать попадания прямого холодного потока воздуха на тело и не выставлять слишком низкую температуру", – подчеркнула Соколова.

Особое внимание стоит уделить размещению кондиционера в спальне. Устройство лучше монтировать над изголовьем кровати, либо регулировать жалюзи так, чтобы поток воздуха обходил спящего человека. Также подойдут модели с функцией рассеивания потока.

Оптимальная температура воздуха в помещении, по ее словам, составляет 22-25 градусов. Разница с уличной температурой не должна превышать 5-7 градусов – это поможет избежать переохлаждения.

А ранее врачи известной программы "Жить здорово!" назвали три причины включить лук-порей в ежедневный рацион. Этот продукт замедляет развитие атеросклероза, защищает от слепоты и воспаления клеток организма. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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