Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт рассказал, как отвадить ребенка от компьютера

компьютерные игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 14:08 Фото: pixabay
Из-за особенностей возрастного развития компьютерной игромании наиболее подвержены дети и подростки. Эксперт рассказал, что могут сделать родители, заметив у ребенка болезненную привязанность к компьютерным играм, и в каких случаях нужно обращаться за помощью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Aif.ru президент Российской независимой наркологической гильдии, кандидат медицинских наук Руслан Исаев напомнил, что главное условие лечения любой зависимости – отстранение пациента от объекта зависимости без возможности возвращения к нему.

"Поэтому ограничения могут принести пользу, особенно если зависимость еще не успела глубоко пустить корни. Но в целом нужно лечить причину, а не следствие. Ни в коем случае нельзя ругать или обвинять ребенка. Если вы видите, что он с головой уходит в виртуальную реальность, постарайтесь разобраться, чего ему не хватает, и компенсировать недостающие эмоции", – отметил Исаев.

Он советует поговорить с ребенком, чтобы узнать, что его беспокоит. По мнению специалиста, нужно позволить детям проговаривать свои страхи и предлагать помощь, чтобы разобраться с ними.

"Часто в ловушку зависимости попадают дети-интроверты, изначально склонные к фантазии и уединенности. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно помочь ребенку наладить социальные коммуникации и снять страх общения со сверстниками", – подчеркивает Исаев.

По словам доктора, родителям стоит найти и предложить детям полезные занятия, которые отвлекут их от игр. Это могут быть походы, спортивные развлечения (особенно полезны командные виды спорта), турниры по настольным играм и так далее.

"Если видите, что самостоятельно справиться не удается и ребенок "увязает" все глубже, обратитесь за помощью к специалистам. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее терапия даст результат", – уверен Исаев.

Он подчеркивает, что, как и любая другая зависимость, игромания возникает не на пустом месте.

Во-первых, бывает зависимый тип личности, который формируется под влиянием множества факторов (генетики, социума, семейных обстоятельств, детских психологических травм). У людей такого типа детская склонность к компьютерным играм во взрослом возрасте нередко перерастает в другие виды зависимости.

Во-вторых, зависимость часто запускается психотравмирующей ситуацией.

"Для ребенка, переживающего сильный стресс, игра сначала становится "душевной анестезией", а потом – универсальным способом, который помогает справиться с любой сложной ситуацией. Поэтому так важно распознать проблему как можно раньше. На начальных этапах достаточно выровнять состояние ребенка с помощью психотерапии. Если же зависимость уже "пустила корни", могут потребоваться наблюдение у психиатра и медикаментозное лечение", – подытожил эксперт.

В Японии узнали, сколько времени можно проводить за видеоиграми без вреда для психики. Оказалось, что при правильных условиях такое развлечение может положительно сказываться на психическом здоровье.

Читайте также

гороскоп, влюбленные
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа
Золотые слитки, золото, деньги, накопления
Три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в сентябре 2024 года
Гороскоп на завтра
Избегайте провокаций: гороскоп на 31 августа
Андрей Дюсупов
2024 год Компьютерные игры Подростки Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Комментарий Дурова
Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: