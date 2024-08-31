Эксперт рассказал, как отвадить ребенка от компьютера

Из-за особенностей возрастного развития компьютерной игромании наиболее подвержены дети и подростки. Эксперт рассказал, что могут сделать родители, заметив у ребенка болезненную привязанность к компьютерным играм, и в каких случаях нужно обращаться за помощью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Aif.ru президент Российской независимой наркологической гильдии, кандидат медицинских наук Руслан Исаев напомнил, что главное условие лечения любой зависимости – отстранение пациента от объекта зависимости без возможности возвращения к нему.

"Поэтому ограничения могут принести пользу, особенно если зависимость еще не успела глубоко пустить корни. Но в целом нужно лечить причину, а не следствие. Ни в коем случае нельзя ругать или обвинять ребенка. Если вы видите, что он с головой уходит в виртуальную реальность, постарайтесь разобраться, чего ему не хватает, и компенсировать недостающие эмоции", – отметил Исаев.

Он советует поговорить с ребенком, чтобы узнать, что его беспокоит. По мнению специалиста, нужно позволить детям проговаривать свои страхи и предлагать помощь, чтобы разобраться с ними.

"Часто в ловушку зависимости попадают дети-интроверты, изначально склонные к фантазии и уединенности. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно помочь ребенку наладить социальные коммуникации и снять страх общения со сверстниками", – подчеркивает Исаев.

По словам доктора, родителям стоит найти и предложить детям полезные занятия, которые отвлекут их от игр. Это могут быть походы, спортивные развлечения (особенно полезны командные виды спорта), турниры по настольным играм и так далее.

"Если видите, что самостоятельно справиться не удается и ребенок "увязает" все глубже, обратитесь за помощью к специалистам. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее терапия даст результат", – уверен Исаев.

Он подчеркивает, что, как и любая другая зависимость, игромания возникает не на пустом месте.

Во-первых, бывает зависимый тип личности, который формируется под влиянием множества факторов (генетики, социума, семейных обстоятельств, детских психологических травм). У людей такого типа детская склонность к компьютерным играм во взрослом возрасте нередко перерастает в другие виды зависимости.

Во-вторых, зависимость часто запускается психотравмирующей ситуацией.

"Для ребенка, переживающего сильный стресс, игра сначала становится "душевной анестезией", а потом – универсальным способом, который помогает справиться с любой сложной ситуацией. Поэтому так важно распознать проблему как можно раньше. На начальных этапах достаточно выровнять состояние ребенка с помощью психотерапии. Если же зависимость уже "пустила корни", могут потребоваться наблюдение у психиатра и медикаментозное лечение", – подытожил эксперт.

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