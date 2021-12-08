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21:45 08.12.2021

Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады

Фото: pixabay
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что туманный Альбион присоединяется к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, передает Zakon.kz.

Как сообщает НТВ, правительство Великобритании не собирается отправлять своих официальных представителей на Олимпиаду. При этом Джонсон подчеркнул, что выступает против спортивного бойкота Игр.

У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям – я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

6 декабря представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские дипломаты и официальные лица не приедут на Олимпийские игры. Причиной такого решения она назвала «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

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Австралия вслед за Америкой присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

Китай назвал такое решение политической манипуляцией и заявил, что ни американских, ни австралийских политиков не приглашал.

Елена Беляева
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