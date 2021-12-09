Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:16 09.12.2021

Ревакцинацией против КВИ охвачено почти 45 тысяч человек — Минздрав

Фото: primeminister.kz
На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что ревакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 44 702 человека, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена ревакцинация населения.

Так, с 8 декабря ревакцинации через 6 месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.Алексей Цой.

Министр добавил, что на сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека, ревакцинация продолжается.

Оксана Скибан
Минздрав РК Цой Алексей
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости