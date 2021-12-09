08:16 09.12.2021
Ревакцинацией против КВИ охвачено почти 45 тысяч человек — Минздрав
Фото: primeminister.kz
На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что ревакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 44 702 человека, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам министра, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена ревакцинация населения.
Так, с 8 декабря ревакцинации через 6 месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.Алексей Цой.
Министр добавил, что на сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека, ревакцинация продолжается.