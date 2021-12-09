Есть ли «омикрон-штамм» в Алматы, рассказали в Минздраве

Алексей Цой отметил, что Министерством здравоохранения на постоянной основе осуществляется мониторинг циркулирующих вариантов штаммов коронавирусной инфекции.

С учетом появления нового варианта штамма коронавируса «омикрон» проведен предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов короновируса «омикрон» в городе Алматы. Циркуляция варианта штамма коронавируса «омикрон» не установлена. Продолжается полногеномное секвенирование образцов положительных проб, отобранных во всех регионах Казахстана. Министр здравоохранения Алексей Цой

По его данным, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 28%. В итоге в мировом рейтинге на 1 млн. населения Казахстан по заболеваемости находится на 108-м месте, по летальности – на 102-м из 222-х.

В республике зарегистрировано 977 714 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев – с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных. Репродуктивное число составляет 0,92 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Алексей Цой

На сегодняшний день в «красной» зоне находится Акмолинская область. В «желтой» зоне: Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Нур-Султан. Республика Казахстан и внутри страны 11 регионов находятся в «зеленой» зоне.

В стране количество выздоровевших преобладает над количеством заболевших. Так, в ноябре по сравнению с октябрем число выздоровевших в 1,6 раза больше числа заболевших. Министр здравоохранения

Глава Минздрава отметил, что на сегодня первым компонентом привито более 8,8 млн. чел, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5,%, вторым компонентом – более 8,2 млн. человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения. От численности населения Казахстана охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом – 43,3%. Первым компонентом вакцины Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 5592 человека. Ревакцинацией охвачено 44 702 человека.