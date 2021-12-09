08:50 09.12.2021
Свыше 30 тысяч беременных привили вакциной Pfizer
Фото: Zakon.kz
Первым компонентом Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Об этом на заседании правительства РК рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметил, что в Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ.
Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5,%, вторым компонентом — более 8,2 млн человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения.Алексей Цой
По его словам, от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом — 43,3%.
Первым компонентом вакцины Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом — 5592 человека. Вакцинация продолжается.Алексей Цой
В Казахстан планировалось поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.