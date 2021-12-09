Свыше 30 тысяч беременных привили вакциной Pfizer

Министр отметил, что в Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ.

Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5,%, вторым компонентом — более 8,2 млн человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения. Алексей Цой

По его словам, от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом — 43,3%.

Первым компонентом вакцины Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом — 5592 человека. Вакцинация продолжается. Алексей Цой

В Казахстан планировалось поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.