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Законодательство РК
08:50 09.12.2021

Свыше 30 тысяч беременных привили вакциной Pfizer

Фото: Zakon.kz
Первым компонентом Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Об этом на заседании правительства РК рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ.

Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5,%, вторым компонентом — более 8,2 млн человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения.Алексей Цой

По его словам, от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом — 43,3%.

Первым компонентом вакцины Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом — 5592 человека. Вакцинация продолжается.Алексей Цой

В Казахстан планировалось поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.

Оксана Скибан
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