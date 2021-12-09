Популярный миф о долголетии развеял врач

Как пишет РИА Новости, врач раскритиковал голодание как способ достичь долголетия.

Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. 75% всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим – и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии. Александр Мясников

Использование голода для сохранения молодости и красоты, по мнению специалиста, – это вмешательство в такие механизмы, которые обычный человек не понимает.

Есть лечебное голодание в институте питания, есть как инструмент лечебное голодание – это куда сложнее, чем любая хирургическая операция. Александр Мясников

Голодание, как отметил врач, может быть фактором риска обострения хронических заболеваний.

Вы, когда выход идет из этого, такой приносите дисбаланс своих гормонов, что ваше счастье, что вы этого не понимаете. Может это кому-то помочь? Наверное, кому-то может, но это русская рулетка. Александр Мясников

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