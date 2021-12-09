Пересмотр тактики ревакцинации объяснил Алексей Цой

Глава Минздрава сообщил, что такое решение было принято после изучения международного опыта.

Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что, в целом, через полгода в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили сроки – снизили с девяти до шести месяцев, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса. Алексей Цой

Министр также пояснил, что с 8 декабря любой желающий может прийти в поликлинику и ревакцинироваться против КВИ.