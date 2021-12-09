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Законодательство РК
10:27 09.12.2021

Пересмотр тактики ревакцинации объяснил Алексей Цой

Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Алексей Цой в кулуарах правительства рассказал, чем вызвано снижение срока ревакцинации против коронавируса с девяти до шести месяцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава сообщил, что такое решение было принято после изучения международного опыта.

Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что, в целом, через полгода в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили сроки – снизили с девяти до шести месяцев, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса. Алексей Цой

Министр также пояснил, что с 8 декабря любой желающий может прийти в поликлинику и ревакцинироваться против КВИ.

Мадина Мамырханова
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