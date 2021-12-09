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Законодательство РК
11:01 09.12.2021

Изменить методику расчета порога минимальной достаточности попросил сенатор

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Сената Нурлан Кылышбаев возмутился увеличением порога минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Он направил депутатский запрос премьер-министру Аскару Мамину с просьбой пересмотреть методику расчета, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться.

Если в 2021 году их количество было более 700 тыс. граждан, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63% для самых возрастных участников до 82% — для самых молодых.Нурлан Кылышбаев.

Он считает, что это решение подрывает доверие к данной программе.

Уважаемый Аскар Узакпаевич, в связи с вышеизложенным просим вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.Нурлан Кылышбаев.

С 1 января 2022 года ЕНПФ повышает порог минимальной достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений. Позднее они объяснили, почему был сделан перерасчет.

Тамила Языкова
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