Изменить методику расчета порога минимальной достаточности попросил сенатор

По словам сенатора, количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться.

Если в 2021 году их количество было более 700 тыс. граждан, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63% для самых возрастных участников до 82% — для самых молодых. Нурлан Кылышбаев.

Он считает, что это решение подрывает доверие к данной программе.

Уважаемый Аскар Узакпаевич, в связи с вышеизложенным просим вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции. Нурлан Кылышбаев.

С 1 января 2022 года ЕНПФ повышает порог минимальной достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений. Позднее они объяснили, почему был сделан перерасчет.