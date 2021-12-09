Рост МЗП повлек за собой повышение порога достаточности - Смаилов

Смаилов отметил, что этот вопрос курирует другой заместитель премьер-министра, но все-таки поделился своим мнением.

Здесь ситуация какая. Специально никто решение не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года. Первый заместитель премьер-министра РК

По его словам, там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной зарплате (МЗП).

Смаилов также подчеркнул, что считает эту методикой правильной.

МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны. Алихан Смаилов

3 декабря стало известно, что ЕНПФ повысил порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Фото: Zakon.kz