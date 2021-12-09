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Законодательство РК
09:40 09.12.2021

Рост МЗП повлек за собой повышение порога достаточности - Смаилов

Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос по поводу объективности принятого ЕНПФ решения о повышении порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов отметил, что этот вопрос курирует другой заместитель премьер-министра, но все-таки поделился своим мнением.

Здесь ситуация какая. Специально никто решение не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года.Первый заместитель премьер-министра РК

По его словам, там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной зарплате (МЗП).

Смаилов также подчеркнул, что считает эту методикой правильной.

МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны.Алихан Смаилов

3 декабря стало известно, что ЕНПФ повысил  порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

пенсионные отчисления

Фото: Zakon.kz

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