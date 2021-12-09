09:40 09.12.2021
Рост МЗП повлек за собой повышение порога достаточности - Смаилов
Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос по поводу объективности принятого ЕНПФ решения о повышении порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
Смаилов отметил, что этот вопрос курирует другой заместитель премьер-министра, но все-таки поделился своим мнением.
Здесь ситуация какая. Специально никто решение не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года.Первый заместитель премьер-министра РК
По его словам, там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной зарплате (МЗП).
Смаилов также подчеркнул, что считает эту методикой правильной.
МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны.Алихан Смаилов
3 декабря стало известно, что ЕНПФ повысил порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.
Фото: Zakon.kz