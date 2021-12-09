Жители Актау пожаловались на музыку из громкоговорителей — ответ акимата

В редакцию «Лада» с жалобами на громкую музыку обратились жители из разных микрорайонов Актау.

По словам горожан, громкая музыка звучит из громкоговорителей рано утром и ночью.

Прошу акимат разъяснить, зачем издеваться над населением громкой музыкой ночью и днем, какая цель этого мероприятия? Вчера ночью (8 декабря) и сегодня (9 декабря) в 6:00 были включены на полную мощь громкоговорители с орущей музыкой, направленные прямо на окна жилых домой 7 и 5 микрорайонов. Жители Актау.

В свою очередь в акимате города сообщили, что произошел технической сбой громкоговорителей.

Для создания праздничного настроения планировалось включать в дневное время классическую музыку через громкоговорители. Однако в ходе подготовки произошел технической сбой. Акимат г. Актау.

В городской администрации извинились перед жителями Актау за причиненные неудобства.