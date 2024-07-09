Жители Семея пожаловались на неприятный запах. В городском акимате 9 июля прокомментировали ситуацию и назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в городе сильно пахнет газом

"Касательно на запах газа, сообщаем следующее: В июне текущего года прошел конкурс государственных закупок по демонтажу неработающих газгольдеров, по итогам конкурса определена подрядная организация ТОО "Сапа ГАЗ". Во дворе 58 жилых домов города Семей планируется демонтировать старые газгольдеры. В настоящее время в более половине запланированных жилищных домах работы по демонтажу выполнены, из-за чего присутствует запах газа", – говорится в сообщении акимата.

В городской администрации попросили жителей отнестись с пониманием к проводимым работам и сообщили, что эти они будут завершены к 15 июля.

"Отметим, данные виды работ по демонтажу проводят для того, чтобы провести ремонт по благоустройству детских площадок", – заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что жители Актау с вечера 1 июня жаловались на неприятный запах в городе. Экологи выяснили причину. Оказалось, что из-за возгорания контейнеров с мусором в воздухе выявили превышение показателя сероводорода.

