Казахстанец попал в список самых умных людей мира
По данным издания «Лада», Семедьяров родился и вырос в Актау. В 2016 году окончил школу-гимназию №4 со знаком отличия «Алтын белгі». На ЕНТ он набрал 124 балла.
Школа научила меня дисциплине и дала мне сильный фундамент по всем предметам для дальнейшей учебы в Назарбаев университете.Алдияр Семедьяров.
В процессе обучения в университете парню удалось побывать в Америке по программе Work&Travel, также в Германии на исследовательской стажировке в Leibniz University of Hannover. Затем снова в США, где он находился на летнем семестре по обмену в University at Buffalo.
Алдияр впервые услышал о международной ассоциации «Менса» в 2016 году.
Еще тогда, будучи школьником-отличником, я захотел попробовать сдать официальный тест на IQ. К моему сожалению, я узнал, что в Казахстане это сделать невозможно. Мне пришлось забыть про это на пять лет.Алдияр Семедьяров
И вот два месяца назад Алдияр вспомнил о своем давнем школьном желании и решил воплотить мечту в жизнь.
Единственное требование для зачисления — это сдать официальный IQ-тест.
Тест проходил в офлайн-формате и состоял из 45 вопросов. На выполнение дается 20 минут. Спустя неделю он получил письмо от «Менсы», где ему сообщили о принятии в организацию.
Его коэффициент интеллекта превосходит 135 по шкале Векслера — этот показатель выше, чем коэффициент интеллекта у 99% населения планеты.
Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Первые дни я не верил в это. Осознание пришло лишь тогда, когда мне открыли аккаунт в их сети, прислали членскую карточку и напечатали мое имя в следующем выпуске ежемесячного журнала «Менса».поделился будущий инженер.