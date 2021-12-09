Казахстанец попал в список самых умных людей мира

По данным издания «Лада», Семедьяров родился и вырос в Актау. В 2016 году окончил школу-гимназию №4 со знаком отличия «Алтын белгі». На ЕНТ он набрал 124 балла.

Школа научила меня дисциплине и дала мне сильный фундамент по всем предметам для дальнейшей учебы в Назарбаев университете. Алдияр Семедьяров.

В процессе обучения в университете парню удалось побывать в Америке по программе Work&Travel, также в Германии на исследовательской стажировке в Leibniz University of Hannover. Затем снова в США, где он находился на летнем семестре по обмену в University at Buffalo.

Алдияр впервые услышал о международной ассоциации «Менса» в 2016 году.

Еще тогда, будучи школьником-отличником, я захотел попробовать сдать официальный тест на IQ. К моему сожалению, я узнал, что в Казахстане это сделать невозможно. Мне пришлось забыть про это на пять лет. Алдияр Семедьяров

И вот два месяца назад Алдияр вспомнил о своем давнем школьном желании и решил воплотить мечту в жизнь.

Единственное требование для зачисления — это сдать официальный IQ-тест.

Тест проходил в офлайн-формате и состоял из 45 вопросов. На выполнение дается 20 минут. Спустя неделю он получил письмо от «Менсы», где ему сообщили о принятии в организацию.

Его коэффициент интеллекта превосходит 135 по шкале Векслера — этот показатель выше, чем коэффициент интеллекта у 99% населения планеты.