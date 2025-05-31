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Мир

Двухлетний мальчик вошел в клуб самых умных людей на планете

ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 10:35 Фото: Х/GWR
Организация "Менса", которую называют клубом самых умных людей на планете, приняла в свои ряды двухлетнего британца, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, этот ребенок стал самым юным членом организации за всю ее историю.

"Джозефу Харрису-Биртиллу на момент вступления в "Менса" исполнилось два года и 182 дня. Чтобы попасть в клуб самых умных, IQ кандидата должен составлять не менее 132 баллов. Маленький гений родился в семье преподавателей Сент-Эндрюсского университета в Шотландии", – пишет издание.

Мальчик произнес первое слово в восемь месяцев, а сейчас бегло читает, может сосчитать до 10 на пяти языках, а по-английски – до 100 и обратно.

"Он изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит, а сейчас заинтересовался таблицей Менделеева", – рассказала мать мальчика, Роуз Харрис-Биртилл.

Родители Джозефа решили обратиться в "Менсу", когда заметили его невероятную способность к чтению. Организация не только принимает в свои ряды особо одаренных детей, но и предоставляет специальные программы для их развития и обучения.

В мае 2021 года в "Менсу" приняли двухлетнюю Каше Квест из США. Девочка могла назвать и распознать по форме и расположению на карте 50 штатов США, умела считать до ста, знала названия элементов таблицы Менделеева и выучила 50 знаков языка жестов.

Ранее врач назвала привычку, повышающую уровень IQ у детей. По словам доктора, повысить уровень интеллекта у ребенка в числе прочего могут занятия спортом.

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Андрей Дюсупов
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