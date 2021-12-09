Возрастная макулярная дегенерация: в чем особенность заболевания

Что такое ВМД

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – одно из самых распространенных глазных заболеваний, приводящих к потере центрального зрения. Она проявляется с возрастом, у людей старше 50 лет. Пациентов с ВМД с каждым годом становится все больше.

Сетчатка – орган, потребляющий очень много энергии. Это своего рода матрица, которая воспринимает свет и формирует из него нервные импульсы, затем образующие изображение. Соответственно, чтобы обеспечивать сетчатку энергией, нужно хорошее кровообращение. С возрастом оно нарушается, забиваются просветы сосудов, становится хуже всасываемость микроэлементов. Все это в совокупности приводит к тому, что клетки сетчатки начинают деградировать. Врач Казахского НИИ глазных болезней Лукпан Оразбеков

Макула — центральная часть сетчатки размером всего два миллиметра в диаметре. Именно этой зоной мы видим мелкие предметы и предметы вдали. В макуле сосредоточено большое количество нервных клеток — колбочек, которые отвечают за центральное зрение.

Фото: из личного архива Л. Оразбекова

Потеря центрального зрения приводит к значительному снижению качества жизни, так как у пациента затрудняется доступ к зрительной информации. То есть при ВМД человек лишается возможности смотреть телевизор, читать газеты, пользоваться смартфоном, просматривать какую-то информацию.

Факторы развития ВМД

Причина возникновения ВМД до сих пор до конца не изучена. Лукпан Оразбеков выделил несколько факторов, которые могут привести к ее развитию:

преклонный возраст;

курение;

артериальная гипертензия;

лишний вес;

отсутствие физической активности;

неправильное питание;

солнечная активность;

плохая экология;

генетическая предрасположенность.

Есть исследования, что после хирургии катаракты, из-за замены хрусталика на искусственный, также повышается вероятность возникновения ВМД. В этом случае в солнечные дни пациентам мы рекомендуем носить солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой. Лукпан Оразбеков

Формы ВМД

Существует две формы возрастной макулярной дегенерации — сухая и влажная.

Около 90% случаев заболевания приходится на сухую форму ВМД, которая протекает очень медленно и незаметно для пациента. При этом происходит нарушение питания сетчатки в макуле, что приводит к ее дистрофическим изменениям и постепенной трансформации центрального зрения.

При сухой форме сетчатка истончается, высушивается и атрофируется. Пациент может страдать этой формой длительное время и, как правило, первые признаки болезни он замечает уже при запущенной стадии.

К сожалению, способы лечения сухой формы ВМД еще на стадии разработки. Есть научные исследования с использованием стволовых клеток для улучшения питания сетчатки, но это все пока только на экспериментальном уровне, хотя возможно, что в ближайшем будущем появится и лечение. На сегодняшний день основным методом борьбы с заболеванием является его стабилизация с использованием витаминотерапии. Есть специальные витаминные комплексы, включающие лютеин, микроэлементы, Омега-3 кислоты, которые в совокупности замедляют прогрессирование ВМД и не дают ей развиться. Лукпан Оразбеков

Влажная форма ВМД встречается в 10-15% случаев. Она имеет более быстрое течение. При этом образуются патогенные сосуды, стенки которых легко повреждаются, что может вызвать кровоизлияние в сетчатку или под нее.

При влажной форме сетчатка утолщается за счет отека. В ней образуются кисты, скапливается жидкость или кровь.

Влажная форма приводит к ухудшению качества жизни. Пациенты жалуются на резкое снижение центрального зрения, на темные пятна и искажение предметов. В зоне поражения образуется рубец, и человек может потерять зрение буквально за один-два месяца.

При влажной форме центральное зрение пациента размыто, искажено, а периферическое, то есть та часть видения пространства неподвижным взглядом, которое происходит за пределами самого центра взгляда, остается в нормальном состоянии. Потеря центрального зрения доставляет большие неудобства и очень часто пациенты просят: «Сделайте хотя бы центральное зрение таким же, как периферическое!». Лукпан Оразбеков

Существуют препараты, способные предотвратить скопление жидкости и кровоизлияние — это инъекции, которые проводятся внутрь глаза.

У многих пациентов одно лишь упоминание уколов в глаз вызывает страх, конечно, мы используем местную анестезию, и пациент иногда даже не замечает самой инъекции. Лукпан Оразбеков

Уколы назначаются индивидуально по определенной схеме, которая разрабатывается лечащим врачом. Желательно эту схему не прерывать, иначе отек вновь возвращается, происходит снижение зрения. Также важно строго соблюдать сроки лечения.

Проблема в том, что пациенты обращаются к врачу, когда уже достаточно поздно. 80% моих пациентов – это пациенты, получающие лечение единственного зрячего глаза. Они затягивают лечение заболевания, полностью слепнут на один глаз и приходят лечиться уже с одним зрячим глазом. Очень важный момент – сроки начала лечения заболевания, чем раньше, тем лучше результат. Так, результат будет разным, если начать лечиться через неделю, через месяц, через три месяца с момента развития болезни. Лукпан Оразбеков

Доктор подчеркнул, что нигде в мире еще не существует технологии, которая восстановила бы зрение при ВМД на 100% на поздних сроках заболевания.

Стоимость лечения влажной формы ВМД

Лечение влажной формы ВМД дорогостоящее. Один укол обходится почти в 130 тыс. тенге.

Казахский НИИ глазных болезней — основной центр лечения ВМД в Казахстане. При нем организован Центр макулы, где врачи занимаются всеми ее патологиями.

Ежегодно количество пациентов с ВМД растет. За год в клинике КазНИИ пролечивают больше тысячи пациентов с ВМД.

К сожалению, полный курс лечения не всегда удается получить за счет государства. В год пациенту может потребоваться больше восьми инъекций. Есть пациенты, которые уже получили 20-25 уколов – каждый случай индивидуален. Пациентам за каждой инъекцией можно обращаться на портал, но для многих это сделать затруднительно. К сожалению, есть случаи, когда пациент узнает о стоимости лечения и сразу от него отказывается. Чтобы получить результат, важно соблюдать схему лечения, есть пациенты, которые получают две-три инъекции, а затем прекращают лечение по тем или иным причинам и продолжают терять зрение. Допустим, за рубежом хорошо развита страховая медицина, то есть там пациент оплачивает всего 10-30% стоимости лечения, и поэтому зачастую есть возможность получить лечение в полном объеме. Лукпан Оразбеков

Как снизить риски появления ВМД

По словам специалиста, чтобы снизить риски возникновения ВМД, важны: здоровый образ жизни, физическая активность, хорошая экология, правильное и разнообразное питание, включающее в себя разноцветные овощи, фрукты, морепродукты, хорошая профилактика – употребление яичных желтков.

Если вы заметили снижение центрального зрения, Лукпан Оразбеков рекомендует не откладывать визит к окулисту, чтобы определить остроту зрения и пройти диагностику.

Важным моментом обследования является офтальмоскопия, где врач может определить состояние сетчатки. А также оптическая когерентная томография – высокоточный метод диагностики на лазерном томографе, позволяющий исследовать состояние структурных элементов глаза в поперечном срезе, увидеть состояние сетчатки в макуле, зону отека, кровоизлияния и новообразованные сосуды. В дальнейшем мы сможем контролировать, изменяется ли отек. Лукпан Оразбеков

Также существует метод самодиагностики. Его специалисты рекомендуют тем пациентам, которые не могут часто приезжать в институт. Она проводится при помощи сетки Амслера — это листок бумаги, на котором расчерчена сетка с черной точкой посередине. По степени искажений сетки можно определить, усугубляется ли состояние пациента.

Онлайн-школа ВМД

Казахский НИИ глазных болезней является первооткрывателем онлайн-школы, в которой казахстанцы, не выходя из дома, могут получить всю необходимую информацию о заболеваниях органов зрения. Количество ее посетителей с каждым днем растет.