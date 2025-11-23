#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые нашли способ задержать возрастную слепоту

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 01:47 Фото: Zakon.kz
Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты установили, что подавление хронического воспаления может существенно уменьшить риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) – болезни, которая чаще всего приводит к потере зрения у людей старше 65 лет, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Cell Death & Disease.

ВМД поражает макулу – центральную зону сетчатки, отвечающую за четкое зрение. Существующие методы лечения в основном применяются уже на поздних этапах, когда ткани глаза повреждены. Ученые решили проверить, можно ли вмешаться раньше – на стадии скрытых нарушений.

В серии экспериментов на мышах они заблокировали ключевые звенья воспалительного каскада – молекулы, запускающие чрезмерный иммунный ответ в сетчатке. Такое вмешательство позволило предотвратить сразу два ранних механизма, связанных с будущим прогрессированием ВМД.

Во-первых, удалось остановить миграцию иммунных клеток под сетчатку и локальное воспаление. Во-вторых, противовоспалительная терапия резко сократила образование плотных белково-жировых отложений под сетчаткой – именно они нарушают работу клеток и приводят к ухудшению зрения.

По словам авторов исследования, воздействие на эти процессы в самом начале может значительно отсрочить развитие опасных форм ВМД.

Ранее ученые нашли причину детских истерик, которая скрыта в работе мозга.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
