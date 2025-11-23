Ученые нашли способ задержать возрастную слепоту
Работа опубликована в журнале Cell Death & Disease.
ВМД поражает макулу – центральную зону сетчатки, отвечающую за четкое зрение. Существующие методы лечения в основном применяются уже на поздних этапах, когда ткани глаза повреждены. Ученые решили проверить, можно ли вмешаться раньше – на стадии скрытых нарушений.
В серии экспериментов на мышах они заблокировали ключевые звенья воспалительного каскада – молекулы, запускающие чрезмерный иммунный ответ в сетчатке. Такое вмешательство позволило предотвратить сразу два ранних механизма, связанных с будущим прогрессированием ВМД.
Во-первых, удалось остановить миграцию иммунных клеток под сетчатку и локальное воспаление. Во-вторых, противовоспалительная терапия резко сократила образование плотных белково-жировых отложений под сетчаткой – именно они нарушают работу клеток и приводят к ухудшению зрения.
По словам авторов исследования, воздействие на эти процессы в самом начале может значительно отсрочить развитие опасных форм ВМД.
