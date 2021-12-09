Просто интересно. Немного об отношении к интеллектуальной собственности
Вуз, в свою очередь, — это все-таки высшее учебное заведение, то есть уже такая организация, для учащихся в которой, безусловно, нужны и важны интеллектуальные достижения и права.
Сейчас преподавание интеллектуальных прав в вузах Казахстана, мягко говоря, не идеально. На мой взгляд, специалистов в этой отрасли права не хватает, и мы всячески пытаемся внести свой вклад в развитие понимания права интеллектуальной собственности.
Недавно мы разослали предложение прочитать бесплатную «гостевую» лекцию «Введение в охрану и защиту интеллектуальной собственности в Казахстане» во все вузы. Откликнулись десять.
Это были:
НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;
Университет Нархоз;
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова;
Университет им. Сулеймана Демиреля;
Университет «Туран-Астана»;
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби;
Caspian University;
Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова;
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева;
Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ).
КазНПУ попросил прочитать лекцию в январе следующего года, два вуза попросили провести повторные гостевые лекции, два — прочитать курс лекций, но от этих курсов я с сожалением отказался.
Это своеобразный рейтинг заинтересованности вузов в распространении и преподавании права интеллектуальной собственности. Вполне возможно, что в некоторых вузах данная дисциплина уже включена в программу обучения и предлагаемые нами лекции неинтересны. Однако я уверен, что в любую программу обучения практикующие юристы могут внести существенный вклад.
Вместе с тем я думаю, что отношение к такой отрасли права и к такому замечательному инструменту, как интеллектуальная собственность, — в наше время очень важный показатель, и советую абитуриентам и родителям обратить на это внимание.
Действительно, согласно данным американской компании «Оушн Томо» (Ocean Tomo LLP), доля нематериальных активов в капитале компаний США следующая (к сожалению, у меня нет более актуальных данных):
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По этой причине мы и пытаемся проводить дополнительное бесплатное обучение основам интеллектуальной собственности в вузах и будем продолжать эту деятельность, пусть даже не все вузы охотно идут на такое, думаю, выгодное для них сотрудничество.
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