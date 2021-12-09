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Законодательство РК
15:43 09.12.2021

Просто интересно. Немного об отношении к интеллектуальной собственности

Фото: pixabay
Хочу поделиться своими впечатлениями. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано примерно 130 вузов как республиканского, так и регионального значения.

Вуз, в свою очередь, — это все-таки высшее учебное заведение, то есть уже такая организация, для учащихся в которой, безусловно, нужны и важны интеллектуальные достижения и права.

Сейчас преподавание интеллектуальных прав в вузах Казахстана, мягко говоря, не идеально. На мой взгляд, специалистов в этой отрасли права не хватает, и мы всячески пытаемся внести свой вклад в развитие понимания права интеллектуальной собственности.

Недавно мы разослали предложение прочитать бесплатную «гостевую» лекцию «Введение в охрану и защиту интеллектуальной собственности в Казахстане» во все вузы. Откликнулись десять.

Это были:

  • НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;

  • Университет Нархоз;

  • Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова;

  • Университет им. Сулеймана Демиреля;

  • Университет «Туран-Астана»;

  • Казахский национальный университет им. Аль-Фараби;

  • Caspian University;

  • Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова;

  • Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева;

  • Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ).

КазНПУ попросил прочитать лекцию в январе следующего года, два вуза попросили провести повторные гостевые лекции, два — прочитать курс лекций, но от этих курсов я с сожалением отказался.

Это своеобразный рейтинг заинтересованности вузов в распространении и преподавании права интеллектуальной собственности. Вполне возможно, что в некоторых вузах данная дисциплина уже включена в программу обучения и предлагаемые нами лекции неинтересны. Однако я уверен, что в любую программу обучения практикующие юристы могут внести существенный вклад.

Вместе с тем я думаю, что отношение к такой отрасли права и к такому замечательному инструменту, как интеллектуальная собственность, — в наше время очень важный показатель, и советую абитуриентам и родителям обратить на это внимание.

Действительно, согласно данным американской компании «Оушн Томо» (Ocean Tomo LLP), доля нематериальных активов в капитале компаний США следующая (к сожалению, у меня нет более актуальных данных):

сравнение

Фото: Zakon.kz

В компаниях Европейского союза, Китая и Японии — следующая:

сравнение

Фото: Zakon.kz

Если посмотреть на наши казахстанские компании, то вряд ли только я огорчусь.  Интеллектуальная собственность должна стать нашим приоритетом, чтобы нам перестать быть в основном горнодобывающей страной. Для этого необходимо начать понимать основы интеллектуальной собственности со студенческой (если не школьной) скамьи.

По этой причине мы и пытаемся проводить дополнительное бесплатное обучение основам интеллектуальной собственности в вузах и будем продолжать эту деятельность, пусть даже не все вузы охотно идут на такое, думаю, выгодное для них сотрудничество.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Юрий Болотов
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