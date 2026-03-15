#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Казахстан как пример для подражания: международные наблюдатели высоко оценили проведение референдума

Международные наблюдатели высоко оценили проведение референдума, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 22:38 Фото: Zakon.kz
Международные эксперты, присутствовавшие на республиканском референдуме, поделились своими впечатлениями об увиденном на избирательных участках в ходе пресс-конференции, передает Zakon.kz.

Андрей Шевченко, возглавляющий Комитет Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, напомнил, что принятие новой Конституции является ключевым событием в жизни любого государства, и особо выделил высокий уровень организации процесса в Казахстане.


"Видно, насколько хорошо подготовлены и комиссии, и сами избирательные участки, насколько информативно сделан весь материал, который находится на участках. Отметили еще, что отдельно есть места для голосования для маломобильных людей. Это тоже очень важно. Я думаю, что у нас сегодня еще будет возможность обязательно проехать по избирательным участкам, посмотреть. Здесь есть, чему поучиться, организация проведения такого мероприятия, я думаю, на высшем уровне", – заявил Шевченко.

Его слова поддержал Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ. По его словам, Казахстан демонстрирует умение грамотно организовывать процесс голосования.

"Особо, что бросилось в глаза, – подготовленность, высокая профессиональная подготовленность членов комиссий. Согласен, нам всем есть чему у вас поучиться", – подчеркнул он.

Наблюдательная миссия ШОС также дала высокую оценку организации республиканского референдума по новой Конституции Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: