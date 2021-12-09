Нигматулин выступил на активе Западно-Казахстанской области

На активе выступил и по поручению президента Казахстана вручил государственные награды особо отличившимся западноказахстанцам председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Поздравляя жителей области с юбилейной датой, cпикер Мажилиса подчеркнул, что пройденный нашей страной путь и достигнутые за 30 лет успехи – пример созидательного труда всех казахстанцев и перспективности инициатив руководства государства.

Фото: Ж. Жумабекова

На протяжении трех десятилетий для казахстанцев Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев является ключевым гарантом динамичного развития страны, ведь именно его идеи с первых дней независимости обеспечили стабильность Казахстана. Нурлан Нигматулин

Фото: Ж. Жумабекова

При этом председатель Мажилиса акцентировал внимание на приоритетности социальных вопросов, которые всегда формировали и продолжают формировать политику государства.

Сегодня в соответствии со стратегическим курсом Елбасы по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляется комплекс социально-экономических и политических реформ. Прежде всего, это блок социальных преобразований и антикризисных мер. Усилены меры для социальной защиты инвалидов и многодетных семей. Повышены заработные платы педагогов, врачей, стипендии студентов. Нурлан Нигматулин

Говоря о развитии Западно-Казахстанской области с первых дней независимости, спикер Мажилиса подчеркнул промышленный и аграрный потенциал региона. Здесь заложены основы новой отрасли промышленности суверенного Казахстана – военного кораблестроения, большое значение для расширения транзитных возможностей страны имеет транспортно-логистическая инфраструктура области. Кроме того, регион – крупнейший в РК экспортер мяса.

Фото: Ж. Жумабекова

За особый вклад в развитие страны и региона западноказахстанцы к 30-летию независимости указом президента награждены государственными наградами.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги главы строительной компании Александра Потиченко, орденом «Құрмет» – учителя школы-лицея Ольги Столяровой, врачей Светланы Есиркеп и Алби Тулегенова, зоотехника Максута Балкибаева. Кавалерами ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени стали маляр Жангак Айболатова, пастух Батыргали Онаев. Среди награжденных медалью «Ерен еңбегі үшін» – ветеран труда Нариман Утешев, инженер Флора Понамарева.

Фото: Ж. Жумабекова