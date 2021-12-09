Какая погода ожидает жителей столицы, Алматы и Шымкента
Нур-Султан
10 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -7...-9°C.
11 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем- 5...-7°C.
12 декабря переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -10...-12°C.
Алматы
10 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем 0...-2°C.
11 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +7...+9°C.
12 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +7...+9°C.
Шымкент
10 декабря небольшая облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°C, днем +13...+15°C.
11 декабря переменная облачность, днем дождь. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +9...+1°C.
12 декабря переменная облачность, временами дождь. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +6...+8°C.