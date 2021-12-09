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17:41 09.12.2021

Какая погода ожидает жителей столицы, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 10-12 декабря, передает Zakon.kz.

Нур-Султан

10 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -7...-9°C.

11 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем- 5...-7°C.

12 декабря переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -10...-12°C.

Алматы

10 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем 0...-2°C.

11 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +7...+9°C.

12 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +7...+9°C.

Шымкент

10 декабря небольшая облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°C, днем +13...+15°C.

11 декабря переменная облачность, днем дождь. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +9...+1°C.

12 декабря переменная облачность, временами дождь. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +6...+8°C.

Анастасия Стативкина
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