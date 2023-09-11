Дождливая погода ждет жителей столицы и Алматы

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы, Шымкенте на 12-14 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 12 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С. 13 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С. 14 сентября – переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С. Алматы 12 сентября – облачно, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С. 13-14 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С. Шымкент 12 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 13 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. 14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С. Читайте также "Свое место знайте": обращение учителя разозлило пользователей Казнета Бизнес поддержал спорт: Qazaq Oil подарил ватерполистам 2000 мячей Водители "Яндекса" вышли на акцию протеста в Талдыкоргане

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