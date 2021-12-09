Внедряется новая биометрическая система при сдаче экзамена на права

В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан» – председатель правления Адил Кожихов, управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев и директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов.

По словам председателя правления Адила Кожихова, после выявления случаев покупки водительских прав Госкорпорация усилила контроль за сдачей экзаменов. Для этого внедряется специальная биометрическая система, которая будет использоваться при сдаче теоретического экзамена.

Мы ведем активную работу для того, чтобы сделать процесс сдачи экзаменов на права прозрачным. Сейчас в Нур-Султане внедряем специальную биометрическую систему при сдаче теории, которая полностью исключает участие посторонних людей. В следующем году планируем внедрить ее во всех регионах. Мы также обновили оборудование и на столичном автодроме. Старые датчики постоянно ломались, потому что во время экзамена люди сбивали знаки, наезжали на бордюры. Из-за ремонта автодром периодически не работал. Теперь такой проблемы не будет. Председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов

Как рассказал директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов, если раньше при сдаче теории экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена специальная биометрическая система. Кроме того, над каждым рабочим местом установлена видеокамера.

Обновленный автодром представителям СМИ показал управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев. Из-за технических работ на некоторое время был приостановлен прием практического экзамена. 2 декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе №1 заработал автоматизированный автодром с новой GPS-системой. Она позволяет анализировать движение автомобиля относительно территории автодрома и элементов дорожной разметки во время экзамена.

Отметим, что в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать теорию, а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

Фото: НАО «Правительство для граждан»

Обучиться вождению с инструктором в автошколе. Выучить правила дорожного движения.

Необходимые документы: удостоверение личности, медицинская справка по форме 073, свидетельство о прохождении автокурсов (исключение – категория B), квитанция об оплате госпошлины. Размер госпошлины – 1,25 МРП.

Теоретический экзамен. За 40 минут нужно ответить на 40 вопросов. Экзамен считается пройденным при 32 правильных ответах.

Практический экзамен по вождению. За 20 минут на автодроме надо выполнить 12 упражнений.

При успешном прохождении двух экзаменов в течение двух часов в спецЦОНе выдается водительское удостоверение.

: Порядок сдачи экзаменов на водительские права.