Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:17 10.12.2021

«Кайрат» сыграл вничью с «Омонией» в Лиге Конференций

Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский «Кайрат» в матче Лиги Конференций на выезде сыграл против кипрской «Омонии», сообщает Zakon.kz.   

Матч прошел в Никосии (Кипр) и завершился со счетом 0:0.

С первых минут преимуществом владели хозяева поля, однако забить не могли. Гости только в концовке первой половины создали опасность после удара в ближний угол ворот Артура Шушеначева, но тут справился голкипер. Уже в компенсированное время к первому тайму Жоао Пауло заработал пенальти, но забить не смог. Sports.kz

Таким образом, «Кайрат» закончил выступление в группе Лиги Конференций с двумя очками и на последнем, четвертом, месте. Первое очко казахстанский клуб добыл в матче с «Омонией» в Алматы, где также была зафиксирована ничья со счетом 0:0. 

Дана Тургынбай
Казахстан Кипр
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
09.12.2021
Даурен Абаев обосновал зарплаты чиновников
09.12.2021
В Казахстане предпринимателям доступны микрозаймы под 6%
09.12.2021
Надо поменять восприятие бедности в стране — Даурен Абаев
09.12.2021
Объявлен главный цвет 2022 года
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости