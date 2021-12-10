«Кайрат» сыграл вничью с «Омонией» в Лиге Конференций

Матч прошел в Никосии (Кипр) и завершился со счетом 0:0.

С первых минут преимуществом владели хозяева поля, однако забить не могли. Гости только в концовке первой половины создали опасность после удара в ближний угол ворот Артура Шушеначева, но тут справился голкипер. Уже в компенсированное время к первому тайму Жоао Пауло заработал пенальти, но забить не смог. Sports.kz

Таким образом, «Кайрат» закончил выступление в группе Лиги Конференций с двумя очками и на последнем, четвертом, месте. Первое очко казахстанский клуб добыл в матче с «Омонией» в Алматы, где также была зафиксирована ничья со счетом 0:0.