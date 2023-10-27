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"Кайрат" сыграл вничью с венгерским "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу

спорт Фото: Instagram/afckairat
Во втором матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем", сообщает Zakon.kz.

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На четвертой минуте счет открыл Золтан Дрот, но до перерыва его удалось сравнять Альберту Акбаликову. Во второй половине Алекс Виана вывел чемпиона Казахстана вперед, а за одну секунду до сирены отметился Арнон Сантос Касемиро – 2:2.

Таким образом, "Кайрат" набрал четыре очка после двух матчей группы. В заключительном поединке казахстанцы в ночь с 29 на 30 октября встретятся с действующим победителем испанской "Пальмой".

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