"Кайрат" сыграл вничью с венгерским "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу

Во втором матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем", сообщает Zakon.kz.

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На четвертой минуте счет открыл Золтан Дрот, но до перерыва его удалось сравнять Альберту Акбаликову. Во второй половине Алекс Виана вывел чемпиона Казахстана вперед, а за одну секунду до сирены отметился Арнон Сантос Касемиро – 2:2.



Таким образом, "Кайрат" набрал четыре очка после двух матчей группы. В заключительном поединке казахстанцы в ночь с 29 на 30 октября встретятся с действующим победителем испанской "Пальмой".