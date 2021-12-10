В Казахстане упростили назначение госпособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

Как отметили в министерстве, для экономии времени многодетных матерей с 2019 года предоставляется возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате.

Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов. Вице-министр труда и социальной защиты Ербол Оспанов

По его словам, упрощенный порядок позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате.

Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза – до 9 тыс. человек.