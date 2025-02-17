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Финансы

Пособия-2025: сколько многодетных казахстанцев и награжденных матерей получили увеличенные выплаты

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
В Казахстане более 49 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года. Об этом сегодня, 17 февраля, Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Согласно информации, в январе текущего года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям охвачены 846 тыс. человек на общую сумму 49,5 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 604,7 тыс. семей на сумму 43 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 241,8 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.
"С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%", – отметили в пресс-службе МТСЗН.

В Минтруда напомнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

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О том, каким был размер государственного пособия по многодетности в Казахстане в 2024 году, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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