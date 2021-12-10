30 лет назад Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента РК
В этот же день, ровно 30 лет назад, также было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.
С обретением Независимости были четко обозначены государственные границы страны. Создана уникальная модель мира и согласия в обществе – Ассамблея народа Казахстана. Казахстан отказался от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала.говорится в видеоролике.
Отмечается, что уровень бедности был сокращен в 10 раз — с 46,7 до 4,6%. Привлечено $400 млрд прямых инвестиций. Это 75% от всего притока в страны Центральной Азии.
Введено в эксплуатацию 170 млн кв. м жилья. Построено и реконструировано 30 тыс. км дорог. Открыто 1400 новых объектов здравоохранения, более 1800 новых школ и 900 детских садов.отметили в пресс-службе партии, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Независимости.
Напомним, ранее на расширенном заседании Политического совета партии Nur Otan Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для молодых казахстанцев.
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Среди свода принципов, представленных Елбасы: «Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина», «Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности», «Земля – бесценное наследие предков, достояние народа», «Семья и традиции – основополагающие опоры общества», «Национальная культура – духовная опора народа», «Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию» и «Прагматизм – залог конкурентоспособности».