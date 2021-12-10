«Лоб, уши, губы порваны» — мужчина умер на допросе в здании ДП Шымкента

Как сообщает телеканал КТК, накануне Нурболата Жумабаева с другом Сергеем Петровым задержали по подозрению в угоне автомобиля. Их доставили в отделение, где после нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце.

По словам родственников погибшего и адвокатов, смерть физически крепкого, здорового молодого мужчины не случайна, тем более что у второго задержанного многочисленные побои и сотрясение мозга.

Двое мужчин приехали в Шымкент пять дней назад из Костаная — якобы забрать невесту Жумабаева, на 17 декабря была назначена свадьба.

8 декабря двух друзей задержали полицейские. Петров уверяет, что задерживали жестко, признания в совершении преступления буквально выбивали.

Я видел, как они наносили ему (Нурболату Жумабаеву. – Прим. ред.) удары, заводили в кабинет. Его в один кабинет завели, меня в другой кабинет заводили. Руками, ногами били. У меня наручники были. Они наручники надели, начали избивать. Надели мне куртку на голову. Повезли потом меня в больницу, диагноз поставили: сотрясение головного мозга, побои на мне. В наручниках избивали, все это зафиксировалось. Сергей Петров

По его словам, через несколько часов полицейские вдруг прекратили допрос и стали задавать вопросы про здоровье его друга Нурболата, еще через какое-то время сообщили, что он скончался от остановки сердца.

Отец погибшего Еркара Жумабаев считает, что в полиции его сильно избили.

Лоб, уши, губы порваны. Шея вся темная, между ног — ссадины. И руки —как будто били железным чем-то. Везде по телу ссадины. Крепкий был парень. Кто его еще мог бить, если в полицию он пришел здоровым, а вынесли тело? Еркара Жумабаев

Известно, что Жумабаева с Петровым задержали по подозрению в угоне нескольких дорогих иномарок.

Отмечается, что адвокат Талгат Есимов, нанятый отцом погибшего, заметил множество нарушений в ходе задержания.

Более трех часов, я так понимаю, его незаконно держали в Департаменте полиции города Шымкента. Где был адвокат? Вопрос. В любом случае, я так понял, его даже до следователя, кажется, не довели. Почему задерживают с «маски-шоу», с омоновцами? Что, он является каким-то членом ОПГ? Я очень сомневаюсь. Почему его не могли вызвать повесткой как нормального гражданина? Талгат Есимов

В ДП Шымкента 9 декабря подтвердили, что скончался Жумабаев прямо на допросе — он якобы просто внезапно потерял сознание, ему оказали первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

Как отмечается, местная полиция в расследовании дела теперь участия не принимает.

Дальнейшие решения сейчас принимаются прокуратурой. Там работает группа, работает Департамент собственной безопасности МВД РК. Если мы туда вмешиваться начнем, это будет как бы вмешательство в ход следствия. Начальник ДП Шымкента Ералы Жумаханбетов

По словам адвоката, он будет требовать независимых экспертиз со специалистами из Алматы или Нур-Султана, чтобы достоверно установить, что стало причиной смерти 31-летнего мужчины.