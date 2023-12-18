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18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте

18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте Фото: otyrar.kz
Тело 18-летнего парня нашли под завалами в здании дворца культуры в Шымкенте. ЧП произошло 18 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, обрушение во дворце культуры  "Фосфорников" произошло на третьем этаже здания. 18-летний парень находился внутри, когда на него обрушилась кровля, пишет "Отырар".


"Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео", – рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. 

На место происшествия приехала бригада спасателей и полиция Шымкента. 

Накануне, 17 декабря, недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах: в результате ЧП пострадали четыре человека. 

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Жанель Абдрахманова
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