18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте

Тело 18-летнего парня нашли под завалами в здании дворца культуры в Шымкенте. ЧП произошло 18 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, обрушение во дворце культуры "Фосфорников" произошло на третьем этаже здания. 18-летний парень находился внутри, когда на него обрушилась кровля, пишет "Отырар".





"Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео", – рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

На место происшествия приехала бригада спасателей и полиция Шымкента.

Накануне, 17 декабря, недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах: в результате ЧП пострадали четыре человека.