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Законодательство РК
16:01 10.12.2021

Нурсултан Назарбаев прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана

Фото: Akorda.kz
Елбасы выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы прошли период становления ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения. Союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, сотрудниками, эффективно помогающими друг другу. Нурсултан Назарбаев

По его словам, в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, необходимо укрепить это сотрудничество.

Отдельным событием стало предоставление Узбекистану, нашему братскому народу и соседу, статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С другой стороны, я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем. Пример Узбекистана должен вдохновить.Первый Президент РК
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