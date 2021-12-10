Нурсултан Назарбаев прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана

Мы прошли период становления ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения. Союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, сотрудниками, эффективно помогающими друг другу. Нурсултан Назарбаев

По его словам, в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, необходимо укрепить это сотрудничество.