«Кредитная амнистия» в Казахстане – полиция завела дело

Из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 274 ч. 1 УК РК.

Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность. Пресс-служба ДП Алматы

8 декабря в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали информацию о «кредитной амнистии».