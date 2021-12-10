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Законодательство РК
16:02 10.12.2021

«Кредитная амнистия» в Казахстане – полиция завела дело

Фото: pixabay
Уголовное дело возбуждено по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов в Казахстане. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает Zakon.kz.
Из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 274 ч. 1 УК РК.

Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность.Пресс-служба ДП Алматы

8 декабря в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали информацию о «кредитной амнистии».

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