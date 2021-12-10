Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:46 10.12.2021

Кызылординцам вручили ключи от новых квартир

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области
Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова в преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана вручила горожанам ключи от 14 жилых домов на 680 квартир на левом берегу Кызылорды и пяти жилых домов в Сырдарьинском районе, передает Zakon.kz.

Как уточняется, новыми собственниками квартир стали малообеспеченные и многодетные семьи, стоящие в очереди.

Глава региона поздравила жителей с новосельем и отметила достижения региона за 30 лет Независимости.

вручение ключей

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Поздравляю всех с 30-летним юбилеем нашей священной Независимости-главным великим праздником страны! Все, чего мы добились сегодня, является плодом дальновидности Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и конструктивной политики главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сегодня мы сдаем в эксплуатацию еще одно новое жилье, разделяя радость с владельцами квартир. Пусть ваши дома будут полны детским смехом и всегда в них царит благополучие! Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова

вручение ключей

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, аким области поблагодарила подрядчиков за своевременную и качественную сдачу жилых домов.

вручение ключей

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

В Кызылординской области за 30 лет введено в эксплуатацию около 8 млн кв. м жилья.

До конца года ведется строительство 110 жилых домов на 2408 квартир, в том числе пять жилых домов на 250 квартир в городе Байконыре. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 94 жилых дома на 1608 квартир.

вручение ключей

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, ожидается, что в регионе будут предусмотрены необходимые средства из республиканского бюджета и приобретено 30 жилых домов. До конца года в 11 населенных пунктах будет завершено строительство 33 жилых домов, которые будут переданы многодетным семьям, стоящим в очереди.

Елена Беляева
30 лет Независимости Казахстана Абдыкаликова Гульшара Кызылординская область
Пикеты у здания ВС: кто они – недовольные судебными решениями
10.12.2021
«Кредитная амнистия» в Казахстане — полиция завела дело
10.12.2021
Дело времени, он появится — Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане
10.12.2021
«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации
10.12.2021
Будет ли в Алматы локдаун из-за «омикрона»
10.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости