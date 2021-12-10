Кызылординцам вручили ключи от новых квартир

Как уточняется, новыми собственниками квартир стали малообеспеченные и многодетные семьи, стоящие в очереди.

Глава региона поздравила жителей с новосельем и отметила достижения региона за 30 лет Независимости.

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Поздравляю всех с 30-летним юбилеем нашей священной Независимости-главным великим праздником страны! Все, чего мы добились сегодня, является плодом дальновидности Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и конструктивной политики главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сегодня мы сдаем в эксплуатацию еще одно новое жилье, разделяя радость с владельцами квартир. Пусть ваши дома будут полны детским смехом и всегда в них царит благополучие! Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, аким области поблагодарила подрядчиков за своевременную и качественную сдачу жилых домов.

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

В Кызылординской области за 30 лет введено в эксплуатацию около 8 млн кв. м жилья.

До конца года ведется строительство 110 жилых домов на 2408 квартир, в том числе пять жилых домов на 250 квартир в городе Байконыре. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 94 жилых дома на 1608 квартир.

Фото: Пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, ожидается, что в регионе будут предусмотрены необходимые средства из республиканского бюджета и приобретено 30 жилых домов. До конца года в 11 населенных пунктах будет завершено строительство 33 жилых домов, которые будут переданы многодетным семьям, стоящим в очереди.