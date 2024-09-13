Ключи от новых квартир пострадавшим от паводка вручили в Аркалыке

В новом доме "Тұмар" ключи от жилья получили 19 человек из города Аркалык, 17 – из Амангелдинского района и 14 – из Жангелдинского района.

Всего в доме 50 квартир – все трехкомнатные.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Семьям, в составе которых есть люди с ограниченными возможностями, квартиры были предоставлены на первом этаже, семьям, имеющим членов семьи старше семидесяти лет, – на втором этаже.



Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Строительство 50-квартирного "умного" дома финансировала группа компаний BAZIS после обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к представителям бизнес-структур об оказании помощи пострадавшим от паводка.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Сегодня в торжественной обстановке заместитель акима Костанайской области Арман Абенов вручил ключи счастливым жителям региона.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Он поздравил новоселов и отметил, что все жители, пострадавшие от паводка, получили не только материальную помощь, но и новое жилье.

Новый дом с символическим названием "Тұмар" оснащен видеодомофонами Face ID. В пятиэтажном доме работает лифт. Разбита аллея, установлены детская игровая и спортивные площадки. Имеются парковочные места.