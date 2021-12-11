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00:16 11.12.2021

Рамзан Кадыров вручил дочери медаль «За заслуги перед Чеченской республикой»

Фото: Instagram/taymaskhanov_g
Глава Чеченской республики таким образом отметил вклад Хадижат Кадыровой на должности начальника дошкольного образования администрации города Грозного, передает Zakon.kz.
С момента назначения Хадижат Рамзановны Кадыровой на должность начальника департамента дошкольного образования города Грозного прошел уже год. За прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР. Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов

Также чиновник пожелал Кадыровой больших успехов в служении Чеченской Республике.

Как пишет mk.ru, 21-летняя Хадижат Кадырова возглавила департамент дошкольного образования города Грозного в декабре 2020 года. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова в начале октября 2021 года была назначена министром культуры Чечни.

Елена Беляева
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