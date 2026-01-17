Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом после новостей об аварии

Помощник главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Накануне чеченские Telegram-каналы писали, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам якобы попал в аварию в Грозном, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Основными темами обсуждения стали подготовка к грядущим выборам в ЧР, обеспечение безопасности населения во время избирательного процесса, меры по профилактике и противодействию экстремизму, а также текущая деятельность чеченских подразделений, участвующих в российско-украинском конфликте.

Дата проведения совещания не указана.

До этого, по информации чеченских Telegram-каналов, Адам Кадыров пострадал и был доставлен в больницу. В сообщениях также говорилось о транспортировке пострадавшего в Москву.

Ранее Тимошенко, которой грозит до 10 лет, обвинила депутата партии Зеленского в деле о взятке.