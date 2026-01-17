#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом после новостей об аварии

Президент Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 03:30 Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Помощник главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Накануне чеченские Telegram-каналы писали, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам якобы попал в аварию в Грозном, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Основными темами обсуждения стали подготовка к грядущим выборам в ЧР, обеспечение безопасности населения во время избирательного процесса, меры по профилактике и противодействию экстремизму, а также текущая деятельность чеченских подразделений, участвующих в российско-украинском конфликте.

Дата проведения совещания не указана.

До этого, по информации чеченских Telegram-каналов, Адам Кадыров пострадал и был доставлен в больницу. В сообщениях также говорилось о транспортировке пострадавшего в Москву.

Ранее Тимошенко, которой грозит до 10 лет, обвинила депутата партии Зеленского в деле о взятке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Рамзан Кадыров объявил необычный конкурс
02:30, 11 октября 2025
Рамзан Кадыров объявил необычный конкурс
Рамзан Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили
21:44, 04 ноября 2023
Рамзан Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили
15-летнему сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни
01:28, 07 октября 2023
15-летнему сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: