Чем занималась Меркель в первый день на пенсии

О первом дне политика после ухода с поста главы немецкого правительства рассказала газета Das Bild.

Меркель в четверг вышла из своей квартиры и поехала в свой новый офис на улице Унтер ден Линден. Позже она пошла за покупками в супермаркет. В магазине экс-канцлер была с охранником, но тележку везла сама, заметило издание.

Отмечается, что, несмотря на заявление Меркель о том, что она в первую очередь хотела бы выспаться, она покинула свою квартиру в 8:20.

Как обратили внимание журналисты, накануне, после официальной церемонии передачи полномочий новому немецкому канцлеру, она была в офисе до 20:34.

Ранее Меркель заявляла, что после ухода с должности канцлера намерена «выспаться», напоминает Bild.

Новым канцлером Германии в среду был избран социал-демократ Олаф Шольц. Меркель занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет, с 2005 года.