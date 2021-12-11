Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:01 11.12.2021

Чем занималась Меркель в первый день на пенсии

Фото: akorda.kz
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель начала свой первый день на пенсии довольно рано, передает Zakon.kz.

О первом дне политика после ухода с поста главы немецкого правительства рассказала газета Das Bild.

Меркель в четверг вышла из своей квартиры и поехала в свой новый офис на улице Унтер ден Линден. Позже она пошла за покупками в супермаркет. В магазине экс-канцлер была с охранником, но тележку везла сама, заметило издание.

Отмечается, что, несмотря на заявление Меркель о том, что она в первую очередь хотела бы выспаться, она покинула свою квартиру в 8:20.

Как обратили внимание журналисты, накануне, после официальной церемонии передачи полномочий новому немецкому канцлеру, она была в офисе до 20:34.

Ранее Меркель заявляла, что после ухода с должности канцлера намерена «выспаться», напоминает Bild.

Новым канцлером Германии в среду был избран социал-демократ Олаф Шольц. Меркель занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет, с 2005 года.

Елена Беляева
Меркель Ангела Германия
Пикеты у здания ВС: кто они – недовольные судебными решениями
10.12.2021
«Кредитная амнистия» в Казахстане — полиция завела дело
10.12.2021
Дело времени, он появится — Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане
10.12.2021
«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации
10.12.2021
Будет ли в Алматы локдаун из-за «омикрона»
10.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости