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Ангела Меркель "обеспокоена" ролью Илона Маска в правительстве США

Ангела Меркель &quot;обеспокоена&quot; ролью Илона Маска в правительстве США, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 07:55 Фото: wikipedia
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность по поводу чрезмерной роли, которую Илон Маск будет играть в администрации Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, бывший канцлер Германии, которую во время первого срока Трампа некоторые наблюдатели называли "лидером свободного мира", заявила, что 16 лет у власти научили ее, что необходимо поддерживать баланс между деловыми и политическими интересами.

На вопрос журнала Der Spiegel в интервью, усилилась ли проблема, которую представляет собой Трамп, с момента его первого избрания в 2016 году, Меркель ответила:

"Теперь существует видимый альянс между ним и крупными компаниями из Кремниевой долины, которые обладают огромной властью за счет капитала".

Маск, который является советником Трампа на его втором сроке, получил от избранного президента задание возглавить недавно созданный департамент эффективности правительства вместе с Вивеком Рамасвами. Меркель заявила, что финансовые связи главы SpaceX и Tesla делают такое назначение весьма проблематичным.

"Если такой человек, как он, является владельцем 60% всех спутников, вращающихся в космосе, то это должно быть для нас огромной проблемой наряду с политическими вопросами", – сказала она.

Она сказала, что одним из критериев, отличающих свободные общества, является четкий контроль над корпоративной властью и влиянием сверхбогатых.

Меркель признала, что поддерживала Хиллари Клинтон и Камалу Харрис в их в конечном итоге безуспешных президентских попытках противостоять Трампу, и сказала, что их поражения наполнили ее печалью.

Ранее технологический миллиардер Илон Маск, владелец социальной медиа-платформы X, раскритиковал предложенный в Австралии законопроект.

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