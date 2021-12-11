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Законодательство РК
06:30 11.12.2021

Казахстанцы могут предъявлять цифровое удостоверение личности еще в трех аэропортах страны

Фото: Zakon.kz
В аэропортах городов Усть-Каменогорск, Семей и Костанай появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных, сообщает Zakon.kz.   
Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov Mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с  QR-кодом, сгенерированным в сервисе. МИИР РК

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан, Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и Костанай. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилотного режима проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

Дана Тургынбай
МИИР РК Казахстан Костанай Семей Усть-Каменогорск
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