Замена удостоверения личности по-новому: пошаговое видео для казахстанцев

Казахстанцам наглядно показали, как, не выходя из дома, через мобильное приложение eGov Mobile заменить удостоверение личности, сообщает Zakon.kz.

Видеоинструкцию сегодня, 24 июня 2025 года, опубликовало АО "Национальные информационные технологии" на своей странице в Instagram.

Процесс занимает не более 10 минут. Услугой может воспользоваться только владелец удостоверения личности. Подать заявку за другого человека, даже по доверенности или опеке, невозможно.

Также в НИТ отметили, что:

Фото подписи и фото для удостоверения должны соответствовать требованиям, указанным в услуге.

В случае необходимости ускорения процесса нужно произвести дополнительную оплату.

Услуга доступна, если до окончания срока действия удостоверения осталось 30 дней и меньше или срок действия истек не более чем на 10 дней.

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