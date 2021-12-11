Внесены изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат

Как говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства, теперь появилась возможность:

пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный заем; приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

При этом нельзя передавать вклад жилищных строительных сбережений в качестве залога.

Ранее сообщалось, что с 2022 года ЕНПФ увеличил пороги минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений.

После резонанса, возникшего в обществе, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.