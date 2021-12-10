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Законодательство РК
12:24 10.12.2021

Подготовлено постановление о продлении сроков использования пенсионных выплат

Фото: Zakon.kz
Министерство труда и соцзащиты подготовило дополнение в постановление правительства по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения, сообщает Zakon.kz.

Постановление правительства «Об определении уполномоченных операторов по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства РК» было принято 6 января 2021 года.

Установить, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2021 год в соответствии с Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, действуют до 1 апреля 2022 года.говорится в дополнении.

Как поясняется, эта норма вводится с целью отсрочки введения в действие порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного на 2022 год в соответствии с Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 декабря.

9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Это сделано для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления.

Лариса Черненко
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