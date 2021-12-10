Подготовлено постановление о продлении сроков использования пенсионных выплат

Постановление правительства «Об определении уполномоченных операторов по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства РК» было принято 6 января 2021 года.

Установить, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2021 год в соответствии с Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, действуют до 1 апреля 2022 года. говорится в дополнении.

Как поясняется, эта норма вводится с целью отсрочки введения в действие порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного на 2022 год в соответствии с Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 декабря.

9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Это сделано для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления.