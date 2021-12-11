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Законодательство РК
14:14 11.12.2021

В Усть-Каменогорске открыли монумент Независимости со скульптурами Керея и Жанибека

Фото: Пресс-служба акимата ВКО
Премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, где принял участие в открытии монумента Независимости и торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.   
Монумент Независимости отражает многие эпохальные события в истории нашей страны и этапы ее становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства.Аскар Мамин

Высота монумента составляет 15,7 м, диаметр — 10,9 м.  На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана. 

В центральной части монумента расположены скульптуры трех верховных биев — Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, а также высечена цитата Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной — крепко держать в руках знамя Независимости».

памятник Усть-Каменогорск

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

В церемонии открытия монумента Независимости также приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, доктор филологических наук, профессор Государственного университета им. Шакарима Арап Еспенбетов, писатель Алибек Кантарбаев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова, представители общественности региона. 

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, Аскар Мамин отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает высоким промышленным и аграрным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие всей страны.

Усть-Каменогорск памятник

Фото: primeminister.kz

С 1991 года валовый региональный продукт вырос в 25 раз. В области производится около 10% продукции промышленного производства всей страны, более 11% всей обработанной продукции РК.

Регион является мощным индустриальным центром, занимающим лидирующие позиции в стране. Программа индустриализации позволила организовать в области производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важнейшим сектором экономики региона является агропромышленный комплекс, который способствует обеспечению продовольственной безопасности республики. 

Активно модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. За годы независимости построено более 8 млн кв. м жилья.

Усть-Каменогорск акимат

Фото: primeminister.kz

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 200 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 трлн тенге в таких перспективных отраслях, как металлургия, химическая промышленность, АПК, энергетика, ВИЭ, строительство.

На торжественном собрании также выступил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

памятник Усть-Каменогорск

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

В соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева, премьер-министр РК Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сотрудникам сфер образования, здравоохранения и спорта Восточно-Казахстанской области государственные награды.

Дана Тургынбай
30 лет Независимости Казахстана Ахметов Даниал Мамин Аскар Казахстан Усть-Каменогорск
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