В Усть-Каменогорске открыли монумент Независимости со скульптурами Керея и Жанибека
Монумент Независимости отражает многие эпохальные события в истории нашей страны и этапы ее становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства.Аскар Мамин
Высота монумента составляет 15,7 м, диаметр — 10,9 м. На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана.
В центральной части монумента расположены скульптуры трех верховных биев — Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, а также высечена цитата Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной — крепко держать в руках знамя Независимости».
Фото: Пресс-служба акимата ВКО
В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, Аскар Мамин отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает высоким промышленным и аграрным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие всей страны.
Фото: primeminister.kz
Регион является мощным индустриальным центром, занимающим лидирующие позиции в стране. Программа индустриализации позволила организовать в области производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Важнейшим сектором экономики региона является агропромышленный комплекс, который способствует обеспечению продовольственной безопасности республики.
Активно модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. За годы независимости построено более 8 млн кв. м жилья.
Фото: primeminister.kz
На торжественном собрании также выступил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
Фото: Пресс-служба акимата ВКО