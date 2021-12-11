Замакима Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки

Подозреваемым по данному делу вместе с замакима проходит и руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области.

Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тг от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тг. Агентство по противодействию коррупции

По данным агентства, подозреваемое лицо задержано и водворено в ИВС УП города Атырау. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее СМИ сообщали о том, что задержана заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова. Она была назначена на этот пост в марте 2020 года. Региональное управление культуры, архивов и документации с июня 2020 года возглавляет Акылбек Рыскалиев.