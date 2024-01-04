Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении 14 млн тенге от бизнесменов

Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении 14 млн тенге от бизнесменов Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района города, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.

Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы за 4 января 2024 года, сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается".Пресс-служба Антикора

Кроме того, Антикор опубликовал видео задержания замакима.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Стоит отметить, что у акима Жетысуского района Гульнары Кокобаевой три заместителя: Дамир Акежанов, Жандос Рахымгалиев и Данияр Әлкебайұлы.

Читайте также

экс-глава аэропорта Алматы
Бывшего президента аэропорта Алматы приговорили к восьми годам тюрьмы
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
в Актау задержали хулигана
Душил и наносил удары: подозреваемого в нападении на жительницу Актау задержали полицейские
Анастасия Московчук
Антикор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: