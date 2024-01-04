Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении 14 млн тенге от бизнесменов

Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района города, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.

Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы за 4 января 2024 года, сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается". Пресс-служба Антикора

Кроме того, Антикор опубликовал видео задержания замакима.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Стоит отметить, что у акима Жетысуского района Гульнары Кокобаевой три заместителя: Дамир Акежанов, Жандос Рахымгалиев и Данияр Әлкебайұлы.