Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении 14 млн тенге от бизнесменов
Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.
Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы за 4 января 2024 года, сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.
"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается".Пресс-служба Антикора
Кроме того, Антикор опубликовал видео задержания замакима.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Стоит отметить, что у акима Жетысуского района Гульнары Кокобаевой три заместителя: Дамир Акежанов, Жандос Рахымгалиев и Данияр Әлкебайұлы.