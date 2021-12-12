В Павлодаре задержали мужчину по подозрению в убийстве двух россиянок

Как пишет Pavlodarnews.kz, мужчина 24 года прятался в Казахстане.

В пресс-службе департамента полиции области отметили, что подозреваемого в убийстве смогли задержать благодаря бдительности сотрудника миграционной службы Гульстан Батталовой.

54-летний казахстанец, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории РФ, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке. Начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов

По его словам, в марте 1997 года в Омске 30-летний на тот момент мужчина после ссоры выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову 25-летней девушке, затем несколько раз ударил ножом ее 22-летнюю сестру.

От полученных травм обе скончались на месте. Подозреваемый был пьян. После совершения тяжкого преступления мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск.

В настоящее время направлено уведомление инициатору розыска — УМВД России по Омской области.