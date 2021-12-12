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12:23 12.12.2021

Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Фото: Тwitter/narendramodi
Утром 12 декабря был взломан личный аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter, сообщает Zakon.kz.   

Хакеры, получившие доступ к аккаунту с 2,5 млн подписчиков, разослали несколько твитов с просьбой к подписчикам сделать пожертвования криптовалютой в Национальный фонд помощи, пишет ТАСС.

В пресс-службе призвали игнорировать сообщения, которые были опубликованы в учетной записи в период взлома.

Отмечается, что инцидент не повлиял на официальный аккаунт премьер-министра Моди в Twitter, на который подписаны более 61 млн пользователей.

Дана Тургынбай
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