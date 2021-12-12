Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Хакеры, получившие доступ к аккаунту с 2,5 млн подписчиков, разослали несколько твитов с просьбой к подписчикам сделать пожертвования криптовалютой в Национальный фонд помощи, пишет ТАСС.

В пресс-службе призвали игнорировать сообщения, которые были опубликованы в учетной записи в период взлома.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. December 11, 2021

Отмечается, что инцидент не повлиял на официальный аккаунт премьер-министра Моди в Twitter, на который подписаны более 61 млн пользователей.