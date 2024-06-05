Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с кабинетом министров, передает Zakon.kz.

Президент страны Драупади Мурму принял ее, сообщает секретариат главы государства.

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и кабинет министров продолжать работу до вступления в должность нового правительства", – говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, президент Индии должна затем поручить кандидату от победившей партии сформировать новое правительство. Ожидается, что это также будет Нарендра Моди, который станет премьером республики в третий раз подряд.

Парламентские выборы в Индии проходили с 19 апреля до 1 июня. В стране около одного миллиарда избирателей, поэтому голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования были представлены 3 июня, согласно которым победила партия Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП).

Вопреки ожиданиям аналитиков о получении более 330 мест в нижней палате парламента и достижении исторической победы БДП получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет.

Предполагается, что Моди придется формировать коалиционное правительство.

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