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Премьер-министр Индии подал в отставку

Подал в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 15:04 Фото: Instagram/narendramodi
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с кабинетом министров, передает Zakon.kz.

Президент страны Драупади Мурму принял ее, сообщает секретариат главы государства.

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и кабинет министров продолжать работу до вступления в должность нового правительства", – говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, президент Индии должна затем поручить кандидату от победившей партии сформировать новое правительство. Ожидается, что это также будет Нарендра Моди, который станет премьером республики в третий раз подряд.

Парламентские выборы в Индии проходили с 19 апреля до 1 июня. В стране около одного миллиарда избирателей, поэтому голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования были представлены 3 июня, согласно которым победила партия Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП).

Вопреки ожиданиям аналитиков о получении более 330 мест в нижней палате парламента и достижении исторической победы БДП получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет.

Предполагается, что Моди придется формировать коалиционное правительство.

Ранее стало известно, что на выборах президента Исландии победила бизнесвумен.

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